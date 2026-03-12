Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД выявило хищение 8 млрд рублей на стройке спортобъекта в Сочи

МВД России раскрыла хищение более восьми миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере подозреваются 13 человек, среди которых член совета директоров ПАО «Газпром» и экс-заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Несколько фигурантов дела объявлены в международный розыск/

«Хищение более восьми миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Отмечается, что преступная деятельность была совершена в период с 2016 года по май 2019 года, в результате чего незаконным путем было легализовано 1,5 млрд рублей.