МВД выявило хищение 8 млрд рублей на стройке спортобъекта в Сочи

В хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере подозреваются 13 человек, среди которых член совета директоров ПАО «Газпром» и экс-заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз». Несколько фигурантов дела объявлены в международный розыск/
«Хищение более восьми миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — написала Волк в своем телеграм-канале.
Отмечается, что преступная деятельность была совершена в период с 2016 года по май 2019 года, в результате чего незаконным путем было легализовано 1,5 млрд рублей.