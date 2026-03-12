МВД выявило хищение 8 млрд рублей на стройке спортобъекта в Сочи

«Хищение более восьми миллиардов рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — написала Волк в своем телеграм-канале.