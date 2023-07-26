Легендарный датский гандболист получил суперпредложение из Саудовской Аравии
Трехкратный чемпион мира датчанин Миккель Хансен получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал 24rakomet.
Трехкратный чемпион мира датчанин Миккель Хансен получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал 24rakomet.
По информации источника, 35-летнему гандболисту предложили невероятный по меркам гандбола контракт с годовой зарплатой в шесть миллионов долларов. Название клуба, сделавшего предложение, не разглашается. Если Хансен примет предложение саудовского клуба, то он станет самым высокооплачиваемым гандболистом мира. В прошлом году гандболист уже возглавлял этот список с годовой зарплатой полтора миллиона евро.
Хансен является одним из самых титулованных гандболистов в истории. На его счету около 40 титулов, среди которых три победы на чемпионатах мира (2019, 2021, 2023), золото Евро-2012 и олимпийское золото Рио-2016. Датчанину принадлежит рекорд по числу голов в истории Олимпиад (165) и рекорд результативности на отдельно взятом турнире (61, Токио-2020). Кроме того, Хансен трижды выигрывал награду Игрок года ИГФ (аналог «Золотого Мяча» в футболе — прим. ред.) и делит рекорд по их числу с французом Николой Карабатичем.
С 2012 по 2022 год Хансен выступал за «Пари Сен-Жермен», с которым девять раз выиграл чемпионат Франции. Прошлой осенью датчанин вернулся на родину в «Ольборг».