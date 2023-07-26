Легендарный датский гандболист получил суперпредложение из Саудовской Аравии

По информации источника, 35-летнему гандболисту предложили невероятный по меркам гандбола контракт с годовой зарплатой в шесть миллионов долларов. Название клуба, сделавшего предложение, не разглашается. Если Хансен примет предложение саудовского клуба, то он станет самым высокооплачиваемым гандболистом мира. В прошлом году гандболист уже возглавлял этот список с годовой зарплатой полтора миллиона евро.

Хансен является одним из самых титулованных гандболистов в истории. На его счету около 40 титулов, среди которых три победы на чемпионатах мира (2019, 2021, 2023), золото Евро-2012 и олимпийское золото Рио-2016. Датчанину принадлежит рекорд по числу голов в истории Олимпиад (165) и рекорд результативности на отдельно взятом турнире (61, Токио-2020). Кроме того, Хансен трижды выигрывал награду Игрок года ИГФ (аналог «Золотого Мяча» в футболе — прим. ред.) и делит рекорд по их числу с французом Николой Карабатичем.