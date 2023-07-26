Текущие события
Футбол. Кубок России
16:15
Оренбург
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
18:00
Струга
Будучност
Футбол. Кубок России
18:30
Факел
Сочи
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
Балтика
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Сабах
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА 1948
Стяуа
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
Рубин
Футбол. Еврокубки
21:00
Неман
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Зимбру
Футбол. Еврокубки
21:15
Ракув
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:45
Лудогорец
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Клаксвик
Хеккен
Все события
Фоторепортажи
23Слезы Де Брейне, Гвардиола на коленях, шейх на трибуне: «Манчестер Сити» победил «Интер» в финале Лиги чемпионов
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Легендарный датский гандболист получил суперпредложение из Саудовской Аравии

Трехкратный чемпион мира датчанин Миккель Хансен получил сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал 24rakomet.

Наверх
Источник: AP 2023

По информации источника, 35-летнему гандболисту предложили невероятный по меркам гандбола контракт с годовой зарплатой в шесть миллионов долларов. Название клуба, сделавшего предложение, не разглашается. Если Хансен примет предложение саудовского клуба, то он станет самым высокооплачиваемым гандболистом мира. В прошлом году гандболист уже возглавлял этот список с годовой зарплатой полтора миллиона евро.

Хансен является одним из самых титулованных гандболистов в истории. На его счету около 40 титулов, среди которых три победы на чемпионатах мира (2019, 2021, 2023), золото Евро-2012 и олимпийское золото Рио-2016. Датчанину принадлежит рекорд по числу голов в истории Олимпиад (165) и рекорд результативности на отдельно взятом турнире (61, Токио-2020). Кроме того, Хансен трижды выигрывал награду Игрок года ИГФ (аналог «Золотого Мяча» в футболе — прим. ред.) и делит рекорд по их числу с французом Николой Карабатичем.

С 2012 по 2022 год Хансен выступал за «Пари Сен-Жермен», с которым девять раз выиграл чемпионат Франции. Прошлой осенью датчанин вернулся на родину в «Ольборг».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Легендарный датский гандболист получил суперпредложение из...
СБР нашел нового спонсора на замену «Газпрому»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь