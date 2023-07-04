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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

В Федерации хоккея с мячом России придумали новый вид спорта

Мини-хоккей с мячом призван популяризовать вид спорта, который сейчас переживает не лучшие времена.

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Источник: РИА "Новости"

В Федерации хоккея с мячом России придумали новый вид спорта — мини-хоккей с мячом. Об этом сообщил бывший главный тренер красногорского «Зоркого» Вячеслав Манкос.

«Хоккей с мячом переживает не лучшие времена в нашей стране, нужна перезагрузка. Для его популяризации совместно с федерацией мы решили придумать мини-хоккей с мячом.

Должно получиться интересно. Ворота и площадка будут меньше. Ворота, например, сделаем что-то среднее между хоккейными и мини-футбольными. Планируем провести международный турнир и хотим пригласить сборную Индии. Сейчас активно ведём с ними переговоры. Индия пробует себя в новых видах спорта, и хоккей с мячом — один из них. Когда состоится турнир? Пока точную дату не могу сказать, но сыграем в этом году», — говорит Манкос.

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