В «Кузбассе» раскрыли обстоятельства гибели 17-летнего хоккеиста

«Евгений был в отпуске вместе с семьей у себя на родине в Краснотурьинске, там во время отдыха его укусил энцефалитный клещ и начались осложнения, было принято решение продолжить лечение в Санкт-Петербурге, оно продолжалось около месяца — за это время его вводили в медицинскую кому, но, к сожалению, Евгению не удалось справиться с течением болезни и он скончался», — сообщили в пресс-службе «Кузбасса».