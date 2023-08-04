В «Кузбассе» раскрыли обстоятельства гибели 17-летнего хоккеиста
Стали известны детали смерти чемпиона России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько. Об этом сообщает РИА Новости.
Стали известны детали смерти чемпиона России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько. Об этом сообщает РИА Новости.
«Евгений был в отпуске вместе с семьей у себя на родине в Краснотурьинске, там во время отдыха его укусил энцефалитный клещ и начались осложнения, было принято решение продолжить лечение в Санкт-Петербурге, оно продолжалось около месяца — за это время его вводили в медицинскую кому, но, к сожалению, Евгению не удалось справиться с течением болезни и он скончался», — сообщили в пресс-службе «Кузбасса».
По информации телеграм-канала Baza, через некоторое время после укуса клеща у юного спортсмена начали отказывать органы, ноги и нервная система. В начале июля Хвалько подключили к аппарату ИВЛ, а 2 августа парень скончался.
17-летний хоккеист выступал за молодежную команду кемеровского «Кузбасса», в составе которой провел 35 матчей в Высшей лиге и набрал 20 (10+10) очков. В апреле этого года Хвалько в составе молодежной команды «Кузбасса» стал чемпионом России среди юниоров.
Хоккеист был сыном пятикратного чемпиона России по хоккею с мячом и одного из лучших полузащитников начала 00-х Евгения Хвалько.