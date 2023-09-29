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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Умер пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Валерий Бочков

Заслуженный тренер России Валерий Бочков скончался в возрасте 76 лет.

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Источник: РИА "Новости"

«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича», — написала пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

В качестве игрока Бочков выступал за алма-атинское (1965−1978) и московское «Динамо» (1983−1986), а также красногорский «Зоркий» (1978−1983). В 1977 и 1979 годах Бочков становился чемпионом СССР.

В составе сборной СССР становился чемпионом мира в 1973, 1975, 1977, 1979 и 1985 годах.

По окончании игровой карьеры перешел на тренерско-преподавательскую работу: занимался подготовкой игроков московского «Динамо» и «Зоркого», а также тренировал юношескую сборную страны.

Валерий Бочков играл также в хоккей на траве, четырежды выигрывая национальной чемпионат в составе алма-атинского «Динамо».

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