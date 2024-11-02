Москва
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Виктор Ломанов скончался на 72-м году жизни.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Федерация хоккея с мячом России

Умер бывший игрок и главный тренер клуба по хоккею с мячом «Енисей» Виктор Ломанов. Об этом сообщается на сайте красноярской команды. Прощание с Виктором Ломановым состоится 4 ноября на Шинном кладбище в Красноярске.

Виктор Ломанов в качестве игрока выступал за «Енисей» (в 1969—1972 и 1974−1981 годах) и «СКА-Хабаровск» (1972−1974-й), стал двукратным чемпионом СССР (1980, 1981), обладателем Кубка европейских чемпионов (1980), серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (1972).

Карьеру игрока он завершил в 1981 году из-за проблем со спиной. В качестве тренера он приводил красноярский «Енисей» к четырем победам в чемпионате СССР, к двум победам в Кубке европейских чемпионов и одной — в Кубке мира.

Виктор Ломанов — старший брат Сергея Ломанова, пятикратного чемпиона мира и десятикратного чемпиона СССР.