Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Умер бывший игрок и главный тренер клуба по хоккею с мячом «Енисей» Виктор Ломанов. Об этом сообщается на сайте красноярской команды. Прощание с Виктором Ломановым состоится 4 ноября на Шинном кладбище в Красноярске.
Виктор Ломанов в качестве игрока выступал за «Енисей» (в 1969—1972 и 1974−1981 годах) и «СКА-Хабаровск» (1972−1974-й), стал двукратным чемпионом СССР (1980, 1981), обладателем Кубка европейских чемпионов (1980), серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (1972).
Карьеру игрока он завершил в 1981 году из-за проблем со спиной. В качестве тренера он приводил красноярский «Енисей» к четырем победам в чемпионате СССР, к двум победам в Кубке европейских чемпионов и одной — в Кубке мира.
Виктор Ломанов — старший брат Сергея Ломанова, пятикратного чемпиона мира и десятикратного чемпиона СССР.