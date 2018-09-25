В Великобритании хоккеист забил гол, скользя по льду на животе
Бывший проспект «Миннесоты» Бретт Балмер забросил красивую шайбу в матче Элитной хоккейной лиги (EIHL) в Великобритании.
Бывший проспект «Миннесоты» Бретт Балмер забросил красивую шайбу в матче Элитной хоккейной лиги (EIHL) в Великобритании.
Балмер, играющий за шотландскую команду «Файф Флайерс», убежал один на один с вратарем, упал и, скользя на животе, бросил в дальнюю девятку.
Балмер переехал в Шотландию этим летом. В НХЛ 26-летний форвард провел 17 матчей, большая часть его карьеры прошла в низших лигах Северной Америки.
Андрей Санталов