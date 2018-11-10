Сборная России играет со Швецией в матче Евротура (видео)

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В четверг 8 ноября сборная России стартовала на Кубке Карьяла победой над командой Финляндии со счетом 3:0. В воскресенье подопечные Ильи Воробьева сыграют со сборной Чехии. Этот матч начнется в 14:30 мск.