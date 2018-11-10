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13:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России играет со Швецией в матче Евротура (видео)

Сборная России по хоккею проводит свой второй матч на этапе Еврохоккейтура, Кубке Карьяла.

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Соперник российских хоккеистов — сборная Швеции. Встреча начнется в 14:00 мск.

Следить за текстовой онлайн-трансляцией матча вы можете здесь.

В четверг 8 ноября сборная России стартовала на Кубке Карьяла победой над командой Финляндии со счетом 3:0. В воскресенье подопечные Ильи Воробьева сыграют со сборной Чехии. Этот матч начнется в 14:30 мск.

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