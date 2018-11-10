Сборная России играет со Швецией в матче Евротура (видео)
Сборная России по хоккею проводит свой второй матч на этапе Еврохоккейтура, Кубке Карьяла.
Сборная России по хоккею проводит свой второй матч на этапе Еврохоккейтура, Кубке Карьяла.
Соперник российских хоккеистов — сборная Швеции. Встреча начнется в 14:00 мск.
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В четверг 8 ноября сборная России стартовала на Кубке Карьяла победой над командой Финляндии со счетом 3:0. В воскресенье подопечные Ильи Воробьева сыграют со сборной Чехии. Этот матч начнется в 14:30 мск.