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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккейный «Спартак» показал необычное фото ведущей клубного ТВ

В понедельник «Спартак» не играл в КХЛ, но все же привлек внимание к своему твиттер-каналу.

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Хоккейный клуб разместил фотографию ведущей клубного ТВ Юлии Ушаковой, которая сообщила, что травмировала голеностоп.

«Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. “Спартак” поместил нападающую в список травмированных», — подписал клуб фото в своем твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

А так сама Юлия рассказала о том, что случилось.

«Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И всё в один день. Ндаа, понедельник- он такой. Буду решать девичьи “проблемы” по степени значимости- сначала складочку уберу, потом на маникюр. А голеностоп сам пройдет», — сообщила Ушакова в своем инстаграме.

Андрей Санталов

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