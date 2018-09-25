Хоккейный «Спартак» показал необычное фото ведущей клубного ТВ
В понедельник «Спартак» не играл в КХЛ, но все же привлек внимание к своему
В понедельник «Спартак» не играл в КХЛ, но все же привлек внимание к своему
Хоккейный клуб разместил фотографию ведущей клубного ТВ Юлии Ушаковой, которая сообщила, что травмировала голеностоп.
«Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. “Спартак” поместил нападающую в список травмированных», — подписал клуб фото в своем твиттере.
А так сама Юлия рассказала о том, что случилось.
«Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И всё в один день. Ндаа, понедельник- он такой. Буду решать девичьи “проблемы” по степени значимости- сначала складочку уберу, потом на маникюр. А голеностоп сам пройдет», — сообщила Ушакова в своем инстаграме.
Андрей Санталов