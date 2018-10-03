10 лучших голов КХЛ в сентябре
КХЛ представила лучшую десятку голов в первом месяце сезона.
КХЛ представила лучшую десятку голов в первом месяце сезона.
Первое место заняли форварды «Металлурга» Войтек Вольски и Ииро Пакаринен. Поляк в падении сумел отдать пас на финна, и тот забросил шайбу в ворота.
Полностью десятка лучших голов сентября выглядит так.
10. Николай Демидов («Сибирь»)
9. Константин Окулов (ЦСКА)
8. Александр Кадейкин («Салават Юлаев»)
7. Владимир Ткачев («Салават Юлаев»)
6. Теему Пулккинен («Динамо» Мн)
5. Дэн Секстон («Автомобилист»)
4. Кертис Волк («Барыс»)
3. Денис Паршин («Торпедо»)
2. Максим Рыбин («Северсталь»)
1. Войтек Вольски и Ииро Пакаринен («Металлург»).
Алексей Иванов