Кадейкин забил необычный гол в ворота «Металлурга»
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин отличился в матче с магнитогорским «Металлургом».
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин отличился в матче с магнитогорским «Металлургом».
25-летний нападающий в первом периоде убежал один на один с вратарем Василием Кошечкиным и обманул вратаря, убрав шайбу за спину.
«Бросок не получился, но всё равно недурно, согласитесь», — подписал это видео официальный твиттер КХЛ.
В основное время команды сыграли 1:1, в овертайме победу уфимцам принем гол защитника Филипа Ларсена.
Алексей Иванов