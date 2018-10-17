Кадейкин забил необычный гол в ворота «Металлурга»

25-летний нападающий в первом периоде убежал один на один с вратарем Василием Кошечкиным и обманул вратаря, убрав шайбу за спину.



«Бросок не получился, но всё равно недурно, согласитесь», — подписал это видео официальный твиттер КХЛ.