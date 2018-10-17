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11:43 (мск), источник: Mail Спорт

Кадейкин забил необычный гол в ворота «Металлурга»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин отличился в матче с магнитогорским «Металлургом».

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Источник: РИА "Новости"

25-летний нападающий в первом периоде убежал один на один с вратарем Василием Кошечкиным и обманул вратаря, убрав шайбу за спину.

«Бросок не получился, но всё равно недурно, согласитесь», — подписал это видео официальный твиттер КХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

В основное время команды сыграли 1:1, в овертайме победу уфимцам принем гол защитника Филипа Ларсена.

Алексей Иванов

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