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12:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Никулин подрался с игроком «Спартака»

Капитан «Динамо» Илья Никулин вступил в драку с защитником «Спартака» Михаилом Григорьевым в конце 2-го периода.

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Источник: РИА "Новости"

Никулину не понравился силовой прием, который против него применил Григорьев, и оба хоккеиста решили подраться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Драка получилась равной, в конце Григорьеву удалось сбить шлем с Никулина.

После поединка «Спартак» забил три гола и одержал волевую победу — 4:2.

Алексей Иванов

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