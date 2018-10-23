Никулин подрался с игроком «Спартака»
Капитан «Динамо» Илья Никулин вступил в драку с защитником «Спартака» Михаилом Григорьевым в конце 2-го периода.
Капитан «Динамо» Илья Никулин вступил в драку с защитником «Спартака» Михаилом Григорьевым в конце 2-го периода.
Никулину не понравился силовой прием, который против него применил Григорьев, и оба хоккеиста решили подраться.
Драка получилась равной, в конце Григорьеву удалось сбить шлем с Никулина.
После поединка «Спартак» забил три гола и одержал волевую победу — 4:2.
Алексей Иванов