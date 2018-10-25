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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Хартикайнен забил победный гол СКА головой

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен неожиданно для себя отличился в матче против СКА.

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Источник: РИА "Новости"

Уфимская команда получила право сыграть в большинстве на последней минуте 3-го периода при счете 1:1. После броска Филипа Ларсена шайба отлетела от вратаря в голову Хартикайнена и попала в ворота.

Поскольку умышленного движения головой не было, судьи засчитали шайбу, и «Салават Юлаев» выиграл 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

28-летний Хартикайнен набрал в этом сезоне 20 (6+14) очков в 21 матче.

Алексей Иванов

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