Хартикайнен забил победный гол СКА головой

Уфимская команда получила право сыграть в большинстве на последней минуте 3-го периода при счете 1:1. После броска Филипа Ларсена шайба отлетела от вратаря в голову Хартикайнена и попала в ворота.



Поскольку умышленного движения головой не было, судьи засчитали шайбу, и «Салават Юлаев» выиграл 2:1.