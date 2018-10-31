«Хоккей — это весело». «Ак Барс» сделал смешной клип
Казанский «Ак Барс» неожиданно отметился в соцсетях.
Казанский «Ак Барс» неожиданно отметился в соцсетях.
Работники клуба смонтировали ролик с разными видео из матчей в начале сезона и популярными мемами.
«Ак Барс» планирует выпускать такие ролики и в дальнейшем.
После 24 матчей казанская команда занимает 3-е место на Востоке, отставая от «Автомобилиста» на 10 очков. Ближайший матч «Ак Барс» проведет 3 ноября в гостях с «Нефтехимиком».
Алексей Иванов