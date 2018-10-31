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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Хоккей — это весело». «Ак Барс» сделал смешной клип

Казанский «Ак Барс» неожиданно отметился в соцсетях.

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Источник: РИА "Новости"

Работники клуба смонтировали ролик с разными видео из матчей в начале сезона и популярными мемами.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ак Барс» планирует выпускать такие ролики и в дальнейшем.

После 24 матчей казанская команда занимает 3-е место на Востоке, отставая от «Автомобилиста» на 10 очков. Ближайший матч «Ак Барс» проведет 3 ноября в гостях с «Нефтехимиком».

Алексей Иванов

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