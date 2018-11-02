Вратарь «Слована» пропустил гол с центра площадки
В матче «Слован» — «Сибирь» был забит редкий для хоккея гол.
В матче «Слован» — «Сибирь» был забит редкий для хоккея гол.
Защитник новосибирской команды Александр Логинов бросил по воротам Марека Чилиака из средней зоны, и летящая мимо створа шайба, задев щиток вратаря, оказалась в сетке.
Для Логинова это третья шайба в этом сезоне, также на его счету две передачи в 14 матчах.
«Сибири» курьезный гол не помог, команда уступила «Словану» 2:3 и осталась на последнем месте в Восточной конференции.
Алексей Иванов
|Владимир Орсаг
|Александр Андриевский
|Марек Чильяк
|Дэнни Тэйлор 59:10
|1-й период
|Владимир Первушин
|04:39
|10:52
|Чад Рау (К. Чипчура, А. Мезарош)
|18:30
|Адам Яношик
|2-й период
|Александр Логинов (Кон. Алексеев, В. Пешехонов)
|23:50
|Виктор Комаров (Г. Зырянов)
|26:11
|Олег Пиганович
|29:26
|Владимир Первушин
|39:08
|3-й период
|Данил Романцев
|52:34
|53:00
|Михал Ржепик (Дж. Тэйфф)
|53:00
|54:22
|Чад Рау (М. Ржепик, Р. Червены)
|2
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|1
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)