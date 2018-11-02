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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Слована» пропустил гол с центра площадки

В матче «Слован» — «Сибирь» был забит редкий для хоккея гол.

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Защитник новосибирской команды Александр Логинов бросил по воротам Марека Чилиака из средней зоны, и летящая мимо створа шайба, задев щиток вратаря, оказалась в сетке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Логинова это третья шайба в этом сезоне, также на его счету две передачи в 14 матчах.

«Сибири» курьезный гол не помог, команда уступила «Словану» 2:3 и осталась на последнем месте в Восточной конференции.

Алексей Иванов

Слован 3:2
(1:0, 0:2, 2:0)
Сибирь
1.11.2018, 19:00 Зрители: 6642 Регулярный чемпионат "Словнафт-Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Александр Андриевский
Вратари
Марек Чильяк Дэнни Тэйлор 59:10
1-й период
Владимир Первушин 04:39
10:52 Чад Рау (К. Чипчура, А. Мезарош)
18:30 Адам Яношик
2-й период
Александр Логинов (Кон. Алексеев, В. Пешехонов) 23:50
Виктор Комаров (Г. Зырянов) 26:11
Олег Пиганович 29:26
Владимир Первушин 39:08
3-й период
Данил Романцев 52:34
53:00 Михал Ржепик (Дж. Тэйфф)
53:00
54:22 Чад Рау (М. Ржепик, Р. Червены)
Статистика
2 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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