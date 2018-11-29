Зарипов обещал постричься налысо, если на матче с «Северсталью» будет аншлаг
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Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов позвал казанских болельщиков на игру с «Северсталью».
«Всем привет. Объявляю челлендж. Если 3 декабря на матче с “Северсталью” будет полный аншлаг, полный аншлаг, постригусь при всех налысо. Айда на хоккей!» — сказал Зарипов.
В матче с «Торпедо», на котором присутствовало 7000 зрителей, Зарипов стал рекордсменом по количеству матчей в чемпионатах России — 1164 игры.
Алексей Иванов