Зарипов обещал постричься налысо, если на матче с «Северсталью» будет аншлаг

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов позвал казанских болельщиков на игру с «Северсталью».



«Всем привет. Объявляю челлендж. Если 3 декабря на матче с “Северсталью” будет полный аншлаг, полный аншлаг, постригусь при всех налысо. Айда на хоккей!» — сказал Зарипов.