Певица МакSим спела на матче «Спартака» (видео)
По заказу болельщиков.
По заказу болельщиков.
«Спартак» приготовил шоу для болельщиков в игре с «Сочи». Перед игрой в «Парке Легенд» выступил известная исполнительница МакSим, чью песню «Знаешь ли ты» давно поют футбольные и хоккейные фаны
«Сегодня был невероятный концерт. Спасибо, всем кто пел вместе со мной хором. Как я скучала по этому всему», — написала певица в своем инстаграме.
Игру с «Сочи» московский клуб назвал «Матчем болельщиков»: антураж этой встречи придумали фаны
«Спартак» вышел на матч в красивой
Алексей Иванов
|Игорь Уланов
|Сергей Зубов
|Юлиус Гудачек
|Дмитрий Шикин
|00:12
|Каспарс Даугавиньш
|03:38
|Артем Томилин
|05:39
|Илья Талалуев(Артем Федоров)
|09:50
|Максим Гончаров
|12:02
|Никита Точицкий(Мартин Бакош, Шон I Коллинс)
|15:57
|Александр Хохлачев(Евгений Кулик, Артем Федоров)
|49:58
|Командный штраф
|51:27
|Анатолий Никонцев(Михаил Григорьев, Александр Хохлачев)
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)