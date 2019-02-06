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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Певица МакSим спела на матче «Спартака» (видео)

По заказу болельщиков.

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«Спартак» приготовил шоу для болельщиков в игре с «Сочи». Перед игрой в «Парке Легенд» выступил известная исполнительница МакSим, чью песню «Знаешь ли ты» давно поют футбольные и хоккейные фаны красно-белых.

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«Сегодня был невероятный концерт. Спасибо, всем кто пел вместе со мной хором. Как я скучала по этому всему», — написала певица в своем инстаграме.

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Игру с «Сочи» московский клуб назвал «Матчем болельщиков»: антураж этой встречи придумали фаны красно-белых. Кроме концерта МакSим на арене звучала музыка, выбранная болельщиками: советские мелодии 60-х (в первом периоде), музыка 80-х (во втором периоде) и рок и металл (в третьем).

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«Спартак» вышел на матч в красивой ретро-форме.

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Красно-белые победили «Сочи» 3:1 и оформили выход в плей-офф. В честь победы вратарь Гудачек по традиции устроил шоу для болельщиков.

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Алексей Иванов

Спартак
3:1
2:1, 0:0, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 245.02.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 9726 зрителей
Главные тренеры
Игорь УлановСергей Зубов
Вратари
Юлиус ГудачекДмитрий Шикин
1-й период
00:12Каспарс Даугавиньш
03:38Артем Томилин
05:39Илья Талалуев(Артем Федоров)
09:50Максим Гончаров
12:02Никита Точицкий(Мартин Бакош, Шон I Коллинс)
15:57Александр Хохлачев(Евгений Кулик, Артем Федоров)
3-й период
49:58Командный штраф
51:27Анатолий Никонцев(Михаил Григорьев, Александр Хохлачев)
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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