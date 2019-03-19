Бузова станцевала на матче «Авангарда»

Известная певица и ведущая Ольга Бузова вновь побывала на хоккейном матче. Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова приехала в Балашиху на игру «Авангарда» с «Барысом» в плей-офф КХЛ.

В январе «Авангард» поддержал флешмоб «Танцуй под Бузову», после этого певица заинтересовалась омским клубом. В матче с «Барысом» Бузову показали на видеокубе, и она станцевала под свою песню.

«Мы все танцуем и забиваем под Бузову. “Авангард”, я не могла сегодня не приехать и не поддержать вас. И счет говорит сам за себя — 5:0! Так держать, парни! Поздравляю с победой! Я с вами. Дальше — больше», — написала Бузова в инстаграме.



Алексей Иванов