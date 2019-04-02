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16Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
18ЦСКА обыграл СКА в первом матче серии
16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь СКА сделал лучший сэйв в плей-офф КХЛ (видео)

Спас команду от 0−3 в серии.

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Источник: РИА "Новости"

В третьем матче финала Западной конференции СКА прервал серию поражений от ЦСКА. Большая заслуга в этом вратаря питерцев Игоря Шестеркина — во втором периоде при счете 0:1 он отбил бросок Игоря Григоренко, который бросал, казалось, в пустые ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре после этого СКА сравнял счет, а в овертайме Николай Прохоркин принес команде первую победу в последних 10 матчах с ЦСКА.

Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии теперь 2−1 в пользу ЦСКА, 4-я игра финала конференции пройдет в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Алексей Иванов

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