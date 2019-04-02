Вратарь СКА сделал лучший сэйв в плей-офф КХЛ (видео)
Спас команду от 0−3 в серии.
Спас команду от 0−3 в серии.
В третьем матче финала Западной конференции СКА прервал серию поражений от ЦСКА. Большая заслуга в этом вратаря питерцев Игоря Шестеркина — во втором периоде при счете 0:1 он отбил бросок Игоря Григоренко, который бросал, казалось, в пустые ворота.
Вскоре после этого СКА сравнял счет, а в овертайме Николай Прохоркин принес команде первую победу в последних 10 матчах с ЦСКА.
Счет в серии теперь 2−1 в пользу ЦСКА, 4-я игра финала конференции пройдет в
Алексей Иванов