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17:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Корреспондентка из Уфы снялась топлес ради «Салавата Юлаева»

Сдержала слово.

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Корресподентка уфимского телеканала БСТ Ульяна Тригубчак выполнила свое обещание.

Одна из самых известных девушек на ТВ ранее сказала, что готова снять топлес, если «Салават Блаев» выйдет в финал конференции.

После побед уфимцев в сериях с «Металлургом» и «Автомобилистом» Ульяна приняла участие в фотосессии.

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Ранее девушка поделилась кадрами с фотосессии на кастинге Miss Maxim-2017.

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Также Тригубчак поделилась мнением о судействе в плей-офф КХЛ. Ранее лига была вынуждена объяснять некоторые решения арбитров по засчитанным и незасчитанным голам в серии ЦСКА — СКА.

«Газпром» и «Роснефть», может, оставите в покое плей-офф КХЛ? Как же задолбало это судейство!

Думаете, чем запутаннее и длиннее объяснения спорных моментов, тем меньше будет вопросов, что ли? Уже никто из болельщиков КХЛ не ждет адекватного судейства и не уважает СДК. Что бы вы ни писали и ни придумывали, такое отношение — ваша вина и ваша проблема.

Страдают болельщики, страдает репутация КХЛ, негодуют игроки — да вы хоть на десять страниц своих «разъяснений» накатайте. Приведите в порядок правила и судите одинаково, хватит прикручивать объяснения под спорные эпизоды", — написала Ульяна в своем инстаграме.

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Алексей Иванов

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