Корреспондентка из Уфы снялась топлес ради «Салавата Юлаева»
Сдержала слово.
Сдержала слово.
Корресподентка уфимского телеканала БСТ Ульяна Тригубчак выполнила свое обещание.
Одна из самых известных девушек на ТВ ранее сказала, что готова снять топлес, если «Салават Блаев» выйдет в финал конференции.
После побед уфимцев в сериях с «Металлургом» и «Автомобилистом» Ульяна приняла участие в фотосессии.
Ранее девушка поделилась кадрами с фотосессии на кастинге Miss Maxim-2017.
Также Тригубчак поделилась мнением о судействе в
«Газпром» и «Роснефть», может, оставите в покое
Думаете, чем запутаннее и длиннее объяснения спорных моментов, тем меньше будет вопросов, что ли? Уже никто из болельщиков КХЛ не ждет адекватного судейства и не уважает СДК. Что бы вы ни писали и ни придумывали, такое отношение — ваша вина и ваша проблема.
Страдают болельщики, страдает репутация КХЛ, негодуют игроки — да вы хоть на десять страниц своих «разъяснений» накатайте. Приведите в порядок правила и судите одинаково, хватит прикручивать объяснения под спорные эпизоды", — написала Ульяна в своем инстаграме.
Алексей Иванов