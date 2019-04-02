Корреспондентка из Уфы снялась топлес ради «Салавата Юлаева»

Также Тригубчак поделилась мнением о судействе в плей-офф КХЛ. Ранее лига была вынуждена объяснять некоторые решения арбитров по засчитанным и незасчитанным голам в серии ЦСКА — СКА.



«Газпром» и «Роснефть», может, оставите в покое плей-офф КХЛ? Как же задолбало это судейство!



Думаете, чем запутаннее и длиннее объяснения спорных моментов, тем меньше будет вопросов, что ли? Уже никто из болельщиков КХЛ не ждет адекватного судейства и не уважает СДК. Что бы вы ни писали и ни придумывали, такое отношение — ваша вина и ваша проблема.



Страдают болельщики, страдает репутация КХЛ, негодуют игроки — да вы хоть на десять страниц своих «разъяснений» накатайте. Приведите в порядок правила и судите одинаково, хватит прикручивать объяснения под спорные эпизоды", — написала Ульяна в своем инстаграме.