Игроки «Ак Барса» поработали таксистами
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Хоккеисты «Ак Барса» на один день стали водителями «Яндекс. Такси». Одновременно на линию вышли 20 автомобилей с хоккеистами за рулем. На протяжении 5 часов хоккеисты возили пассажиров по улицам Казани, раздавали автографы и фотографировались с поклонниками, сообщает официальный сайт «Ак Барса».
В приложении «Яндекс. Такси» появился специальный тариф «ХК «Ак Барс» — стоимость поездок примерно была равна тарифу «Комфорт +». За руль сели 16 игроков «Ак Барса» и 4 хоккеиста «Барса».
За пять часов наибольшее количество заказов — по 13 — выполнили Рафаэль Батыршин и Максим Пестушко. Всего хоккеисты выполнили 170 заказов общей протяжённостью 874 километра. Самую длинную поездку — 24 километра — совершил нападающий «Барса» Радель Фазлеев.
Одну из машин с Владимиром Ткачевым остановили сотрудники ГИБДД.
Все вырученные с поездок деньги будут направлены в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой, с которым сотрудничает «Ак Барс».
Алексей Иванов