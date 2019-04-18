«Я не совсем разбираюсь в хоккее, но какого *** отменили гол Зернова?». Бузова — о финале Кубка Гагарина

Певица Ольга Бузова поддержала «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина. По дороге в свой сектор популярную исполнительницу провели мимо раздевалки «Авангарда». «Здесь мы будем отмечать победу, пить из Кубка. Но для этого сегодня нужно выиграть», — сказала Бузова.

«Я, конечно, не совсем разбираюсь в хоккее, но только что судья не засчитал мою шайбу. Забил Денис Зернов. Шайбу в ворота ЦСКА отменили. Какого ***?



Зовите меня комментировать хоккей. Я так все прокомментирую. Еще игра 19-го. Как… выиграем. И все, Кубок будет наш. Спасибо за игру, парни, мы с вами до конца», — рассказала Бузова в сторис инстаграма.



«Авангард» уступил 0:2 и теперь проигрывает в серии 0−3. По ходу матча судьи не засчитали гол Дениса Зернова, посчитав, что он был забит ногой.



Алексей Иванов