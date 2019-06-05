Команды КХЛ договорились сыграть матч в твиттере

Источник: РИА "Новости"

Московские «Спартак» и «Динамо» сегодня обсудили свои планы на август и решили сыграть контрольный матч. Клубы договорились о встрече, переписываясь в твиттере.

«Спартак» предложил сыграть 18 августа, когда команда вернется в Москву после турнира Mountfield Cup в Чехии. «Динамо» поддержало эту идею.



Встреча состоится на домашней площадке красно-белых в Парке Легенд.