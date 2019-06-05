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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Команды КХЛ договорились сыграть матч в твиттере

Вот она, польза соцсетей.

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Источник: РИА "Новости"

Московские «Спартак» и «Динамо» сегодня обсудили свои планы на август и решили сыграть контрольный матч. Клубы договорились о встрече, переписываясь в твиттере.

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«Спартак» предложил сыграть 18 августа, когда команда вернется в Москву после турнира Mountfield Cup в Чехии. «Динамо» поддержало эту идею.

Встреча состоится на домашней площадке красно-белых в Парке Легенд.

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Позже обе команды еще сыграют друг против друга еще один раз — на Кубке мэра Москвы. Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.

Алексей Иванов

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