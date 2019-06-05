Команды КХЛ договорились сыграть матч в твиттере
Вот она, польза соцсетей.
Вот она, польза соцсетей.
Московские «Спартак» и «Динамо» сегодня обсудили свои планы на август и решили сыграть контрольный матч. Клубы договорились о встрече, переписываясь в твиттере.
«Спартак» предложил сыграть 18 августа, когда команда вернется в Москву после турнира Mountfield Cup в Чехии. «Динамо» поддержало эту идею.
Встреча состоится на домашней площадке
Позже обе команды еще сыграют друг против друга еще один раз — на Кубке мэра Москвы. Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
Алексей Иванов