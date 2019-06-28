Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой

Защитник «Динамо» Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.



«До нового хоккейного сезона осталось совсем немного… Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой — решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? В теории», — написал хоккеист, добавив смайлики.