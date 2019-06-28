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13:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой

Внезапно.

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10
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10
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Защитник «Динамо» Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.

«До нового хоккейного сезона осталось совсем немного… Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой — решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? В теории», — написал хоккеист, добавив смайлики.

Во время загрузки произошла ошибка.

В новом шоу, которое начнется осенью, ведущие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать себе пару, выбирая из разных претендентов, сообщает СтарХит.

24-летний Миронов — воспитанник «Динамо». Защитник недавно провел один сезон в системе «Колорадо», после чего вернулся в родной клуб.

Алексей Иванов

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