Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой
Внезапно.
Внезапно.
Защитник «Динамо» Андрей Миронов подал заявку на участие в новом
«До нового хоккейного сезона осталось совсем немного… Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой — решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? В теории», — написал хоккеист, добавив смайлики.
В новом шоу, которое начнется осенью, ведущие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать себе пару, выбирая из разных претендентов, сообщает СтарХит.
24-летний Миронов — воспитанник «Динамо». Защитник недавно провел один сезон в системе «Колорадо», после чего вернулся в родной клуб.
Алексей Иванов