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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Адмирала» и «Амура» устроили первую драку в межсезонье КХЛ (видео)

Эти матчи всегда принципиальны.

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Источник: РИА "Новости"

В контрольном матче «Адмирал» — «Амур» состоялась первая драка межсезонье КХЛ. Защитник владивостокцев Шон Лалонд померялся силами с защитником хабаровчан Валерием Васильевым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дальневосточное дерби закончилось со счетом 1:0 в пользу «Адмирала».

Для игроков «Амура» это был первый матч после отпуска, хоккеисты «Адмирала» до этого дважды играли с «Ермаком».

Алексей Иванов

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