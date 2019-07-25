Игроки «Адмирала» и «Амура» устроили первую драку в межсезонье КХЛ (видео)
Эти матчи всегда принципиальны.
Эти матчи всегда принципиальны.
В контрольном матче «Адмирал» — «Амур» состоялась первая драка межсезонье КХЛ. Защитник владивостокцев Шон Лалонд померялся силами с защитником хабаровчан Валерием Васильевым.
Дальневосточное дерби закончилось со счетом 1:0 в пользу «Адмирала».
Для игроков «Амура» это был первый матч после отпуска, хоккеисты «Адмирала» до этого дважды играли с «Ермаком».
Алексей Иванов