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16:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Амур» пригласил настоящего тигренка в раздевалку (видео)

Символ команды.

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Источник: РИА "Новости"

Хабаровский «Амур» пригласил в гости символ команды — тигра. Хоккеисты поиграли с животным, заодно потренировав дриблинг.

«У Артемия Панарина есть собака Мистер Рыжий, у “Каролины” — поросенок Хэмилтон, а у “Амура” — настоящий тигр. Потому что это территория тигров», — подписал этот ролик аккаунт КХЛ в инстаграме.

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Также игроки «Амура» дали тигренку погрызть свою амуницию.

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Прозвище хоккеистов «Амура» — «тигры». Также у хабаровского клуба с 2010 года есть молодежная команда в МХЛ, которая называется «Амурские Тигры».

Алексей Иванов

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