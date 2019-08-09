«Амур» пригласил настоящего тигренка в раздевалку (видео)
Символ команды.
Символ команды.
Хабаровский «Амур» пригласил в гости символ команды — тигра. Хоккеисты поиграли с животным, заодно потренировав дриблинг.
«У Артемия Панарина есть собака Мистер Рыжий, у “Каролины” — поросенок Хэмилтон, а у “Амура” — настоящий тигр. Потому что это территория тигров», — подписал этот ролик аккаунт КХЛ в инстаграме.
Также игроки «Амура» дали тигренку погрызть свою амуницию.
Прозвище хоккеистов «Амура» — «тигры». Также у хабаровского клуба с 2010 года есть молодежная команда в МХЛ, которая называется «Амурские Тигры».
Алексей Иванов