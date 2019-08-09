«Амур» пригласил настоящего тигренка в раздевалку (видео)

Хабаровский «Амур» пригласил в гости символ команды — тигра. Хоккеисты поиграли с животным, заодно потренировав дриблинг.



«У Артемия Панарина есть собака Мистер Рыжий, у “Каролины” — поросенок Хэмилтон, а у “Амура” — настоящий тигр. Потому что это территория тигров», — подписал этот ролик аккаунт КХЛ в инстаграме.