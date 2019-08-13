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17:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Амура» прокатился с тигренком по льду (видео)

Но не все довольны таким пиаром.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Киселев поучаствовал в съемках ролика с маленьким тигром. 21-летний хоккеист прокатился с животным по катку.

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Ранее «Амур» показал, как хоккеисты команды играют с тигренком в своей раздевалке.

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Хабаровский клуб снимает проморолик с символом «Амура», который хочет показать на первом домашнем матче сезона.

При этом не все интернет-пользователи довольны такой акцией «Амура».

«Сколько можно тягать этого тигренка? Смысл в таком пиаре, когда в стране хотят запретить контактные зоопарки?» — написала в комментарияхeuvgenia_v.

«Оставьте животное в покое!» — добавила пользователь инстаграмаjemappellemariana.

«Амур» сейчас находится на предсезонном турнире в Чехии. В первом матче хабаровчане проиграли «Градец Кралове» 0:7.

Алексей Иванов

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