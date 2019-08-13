Вратарь «Амура» прокатился с тигренком по льду (видео)
Но не все довольны таким пиаром.
Но не все довольны таким пиаром.
Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Киселев поучаствовал в съемках ролика с маленьким тигром. 21-летний хоккеист прокатился с животным по катку.
Ранее «Амур» показал, как хоккеисты команды играют с тигренком в своей раздевалке.
Хабаровский клуб снимает проморолик с символом «Амура», который хочет показать на первом домашнем матче сезона.
При этом не все
«Сколько можно тягать этого тигренка? Смысл в таком пиаре, когда в стране хотят запретить контактные зоопарки?» — написала в комментарияхeuvgenia_v.
«Оставьте животное в покое!» — добавила пользователь инстаграмаjemappellemariana.
«Амур» сейчас находится на предсезонном турнире в Чехии. В первом матче хабаровчане проиграли «Градец Кралове» 0:7.
Алексей Иванов