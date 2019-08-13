Вратарь «Амура» прокатился с тигренком по льду (видео)

Хабаровский клуб снимает проморолик с символом «Амура», который хочет показать на первом домашнем матче сезона.



При этом не все интернет-пользователи довольны такой акцией «Амура».



«Сколько можно тягать этого тигренка? Смысл в таком пиаре, когда в стране хотят запретить контактные зоопарки?» — написала в комментарияхeuvgenia_v.



«Оставьте животное в покое!» — добавила пользователь инстаграмаjemappellemariana.



«Амур» сейчас находится на предсезонном турнире в Чехии. В первом матче хабаровчане проиграли «Градец Кралове» 0:7.



Алексей Иванов