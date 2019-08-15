Главный русский юниор подрался в контрольном матче (видео)
Он умеет не только забивать голы.
Он умеет не только забивать голы.
Питерский СКА обыграл в контрольном матче финский «Йокерит» 2:1. Одним из ярких событий встречи стала драка Василия Подколзина с Сами Леписте в середине второго периода.
18-летний форвард нанес несколько ударов 34-летнему защитнику финнов.
Подколзин стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта в этом году. Нападающего под 10-м номером задрафтовал «Ванкувер». Ближайшие два сезона Подколзин проведет в системе СКА.
Алексей Иванов