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15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный русский юниор подрался в контрольном матче (видео)

Он умеет не только забивать голы.

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Источник: Reuters

Питерский СКА обыграл в контрольном матче финский «Йокерит» 2:1. Одним из ярких событий встречи стала драка Василия Подколзина с Сами Леписте в середине второго периода.

Во время загрузки произошла ошибка.

18-летний форвард нанес несколько ударов 34-летнему защитнику финнов.

Подколзин стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта в этом году. Нападающего под 10-м номером задрафтовал «Ванкувер». Ближайшие два сезона Подколзин проведет в системе СКА.

Алексей Иванов

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