Главный русский юниор подрался в контрольном матче (видео)

Питерский СКА обыграл в контрольном матче финский «Йокерит» 2:1. Одним из ярких событий встречи стала драка Василия Подколзина с Сами Леписте в середине второго периода.

18-летний форвард нанес несколько ударов 34-летнему защитнику финнов.



Подколзин стал единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта в этом году. Нападающего под 10-м номером задрафтовал «Ванкувер». Ближайшие два сезона Подколзин проведет в системе СКА.



Алексей Иванов