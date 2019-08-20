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14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» подписало контракт с актером (видео)

Увели новичка у «Трактора».

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Источник: РИА "Новости"

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с актером Станиславом Ярушиным.

«Мечта детства осуществилась! Подписал контракт с ХК “Динамо”. Завтра приступаю к тренировкам! Не знаю, надолго меня хватит или нет. Как бы 38 лет и баллоны Владимира Васильевича Крикунова не сочетаются», — прокомментировал новость в своем инстаграме Ярушин.

38-летний новичок прошел медицинский осмотр и получил из рук генерального менеджера Виктора Меркулова свитер «Динамо».

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В детстве Ярушин занимался хоккеем в Челябинске. В этом году он поспорил с вратарем Сергеем Бобровским и готовится пробивать ему буллиты. Тренировать актера перед этим будет известный нападающий Артемий Панарин.

«Пусть «Трактор теперь жалеет, что со мной подписало контракт «Динамо», — заявил Ярушин.

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Алексей Иванов

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