«Динамо» подписало контракт с актером (видео)

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с актером Станиславом Ярушиным.



«Мечта детства осуществилась! Подписал контракт с ХК “Динамо”. Завтра приступаю к тренировкам! Не знаю, надолго меня хватит или нет. Как бы 38 лет и баллоны Владимира Васильевича Крикунова не сочетаются», — прокомментировал новость в своем инстаграме Ярушин.



38-летний новичок прошел медицинский осмотр и получил из рук генерального менеджера Виктора Меркулова свитер «Динамо».