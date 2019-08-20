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16:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ак Барс» придумал новую креативную концепцию — с кодом города (видео)

Интересное решение.

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Источник: РИА "Новости"

Казанский «Ак Барс» сообщил, что теперь будет по-новому строить свой образ для болельщиков. Клуб представил креативную концепцию, связанную с кодом города — 843.

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Предыдущие два сезона клуб провёл под хэштегом #айда — простой слоган помог клубу заговорить с болельщиками на одном языке и закрепить свой узнаваемый образ в Казани, Татарстане и России.

Теперь обновлённый и изменившийся «Ак Барс» делает следующий шаг и переходит на новый смысловой вектор. «Ак Барс» — один из символов Татарстана, задача клуба — следовать за развитием республики и быть новатором в своей сфере.

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Городская телефонная связь утратила популярность в привычной сфере использования, а новая концепция переводит знакомую всем казанцам комбинацию 843 в новый формат.

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843 также можно назвать суббрендом «Ак Барса». Цифры появятся на всех графических элементах клубной айдентики, специальной линейке атрибутики и обновлённой форме команды", — сообщила пресс-служба клуба.

Алексей Иванов

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