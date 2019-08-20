«Ак Барс» придумал новую креативную концепцию — с кодом города (видео)

Предыдущие два сезона клуб провёл под хэштегом #айда — простой слоган помог клубу заговорить с болельщиками на одном языке и закрепить свой узнаваемый образ в Казани, Татарстане и России.



Теперь обновлённый и изменившийся «Ак Барс» делает следующий шаг и переходит на новый смысловой вектор. «Ак Барс» — один из символов Татарстана, задача клуба — следовать за развитием республики и быть новатором в своей сфере.