«Ак Барс» придумал новую креативную концепцию — с кодом города (видео)
Интересное решение.
Интересное решение.
Казанский «Ак Барс» сообщил, что теперь будет
Предыдущие два сезона клуб провёл под хэштегом #айда — простой слоган помог клубу заговорить с болельщиками на одном языке и закрепить свой узнаваемый образ в Казани, Татарстане и России.
Теперь обновлённый и изменившийся «Ак Барс» делает следующий шаг и переходит на новый смысловой вектор. «Ак Барс» — один из символов Татарстана, задача клуба — следовать за развитием республики и быть новатором в своей сфере.
Городская телефонная связь утратила популярность в привычной сфере использования, а новая концепция переводит знакомую всем казанцам комбинацию 843 в новый формат.
843 также можно назвать суббрендом «Ак Барса». Цифры появятся на всех графических элементах клубной айдентики, специальной линейке атрибутики и обновлённой форме команды", — сообщила
Алексей Иванов