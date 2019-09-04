Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Салават Юлаев
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Торпедо НН
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
8Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
13:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Куньлуня» забил издевательский буллит

Красота из Китая.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Куньлунь» выиграл первый матч сезона в КХЛ. Китайский клуб победил «Салават Юлаев» (4:3 Б), красивой шайбой в серии буллитов отметился финский легионер Олли Палола.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для 31-летнего нападающего это второй сезон в составе «Куньлуня», в регулярном чемпионате-2018/19 он набрал 25 (19+6) очков в 61 матче.

У «Салавата Юлаева» на серию буллитов вышел второй вратарь Андрей Кареев, он сменил Юху Метсолу, пропустившего три шайбы в основное время.

Алексей Иванов

Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Кто в РПЛ потратил больше всех на трансферы
Овечкин осудил тех, кто не поддержал его перед Олимпиадой
Шюррле уже испортился. Виновата система Кононова
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу
Смерть Салы: в деле все больше странных деталей
Топ-10 дорогих трансферов РПЛ летом-2019 (фото)
Нурмагомедову необходимо сбросить 6 кг до взвешивания перед боем
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь