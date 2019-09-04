Игрок «Куньлуня» забил издевательский буллит

Для 31-летнего нападающего это второй сезон в составе «Куньлуня», в регулярном чемпионате-2018/19 он набрал 25 (19+6) очков в 61 матче.



У «Салавата Юлаева» на серию буллитов вышел второй вратарь Андрей Кареев, он сменил Юху Метсолу, пропустившего три шайбы в основное время.



Алексей Иванов