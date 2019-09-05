Вратарь «Сибири» пропустил курьезный гол (видео)

Теперь после двух побед «Сибирь» идет в лидерах Восточной конференции вместе с «Авангардом» и «Автомобилистом» — у трех команд по 4 очка.



Сятери — новичок «Сибири», финский вратарь до этого два сезона выступал в АХЛ. В России Сятери известен по игре за «Витязь», в сезоне-2016/17 он вывел подмосковный клуб в плей-офф.



Алексей Иванов