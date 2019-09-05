Вратарь «Сибири» пропустил курьезный гол (видео)
Единственная ошибка в матче.
Единственная ошибка в матче.
«Сибирь» во втором домашнем матче сезона обыграла «Адмирал» 5:1. Единственный гол новосибирцы пропустили в первом периоде — шайба, ударившись о лицевой борт, срикошетила в ворота от голкипера Харри Сятери.
Теперь после двух побед «Сибирь» идет в лидерах Восточной конференции вместе с «Авангардом» и «Автомобилистом» — у трех команд по 4 очка.
Сятери — новичок «Сибири», финский вратарь до этого два сезона выступал в АХЛ. В России Сятери известен по игре за «Витязь», в сезоне-2016/17 он вывел подмосковный клуб в
Алексей Иванов