Болельщик «Вашингтона» дал подержать Овечкину попугая (видео)

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с необычным болельщиком команды. Джон Хэйвс пришел к тренировочному комплексу «Кэпиталс» с 16-летним попугаем. Болельщик хотел встретиться с Евгением Кузнецовым, но не увидел россиянина. Зато любитель птиц заметил на парковке Александра Овечкина, и тот подошел сфотографироваться с попугаем по имени Кэлли.

По словам болельщика «Вашингтона», Кузнецов — любимый хоккеист у попугая, Овечкин — на втором месте. Александр поговорил с Кэлли на русском, но птица в ответ ничего не сказала.



С попугаем позже сфотографировался еще один игрок «Кэпиталс» Ларс Эллер.



Алексей Иванов