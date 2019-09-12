Болельщик «Вашингтона» дал подержать Овечкину попугая (видео)
Ови хотел научить птицу русским словечкам.
Ови хотел научить птицу русским словечкам.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с необычным болельщиком команды.
Джон Хэйвс пришел к тренировочному комплексу «Кэпиталс» с 16-летним попугаем. Болельщик хотел встретиться с Евгением Кузнецовым, но не увидел россиянина. Зато любитель птиц заметил на парковке Александра Овечкина, и тот подошел сфотографироваться с попугаем по имени Кэлли.
По словам болельщика «Вашингтона», Кузнецов — любимый хоккеист у попугая, Овечкин — на втором месте. Александр поговорил с Кэлли на русском, но птица в ответ ничего не сказала.
С попугаем позже сфотографировался еще один игрок «Кэпиталс» Ларс Эллер.
Алексей Иванов