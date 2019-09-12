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12 сентября, источник: Sportmail.ru

Болельщик «Вашингтона» дал подержать Овечкину попугая (видео)

Ови хотел научить птицу русским словечкам.

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Источник: AP 2019

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин встретился с необычным болельщиком команды.

Джон Хэйвс пришел к тренировочному комплексу «Кэпиталс» с 16-летним попугаем. Болельщик хотел встретиться с Евгением Кузнецовым, но не увидел россиянина. Зато любитель птиц заметил на парковке Александра Овечкина, и тот подошел сфотографироваться с попугаем по имени Кэлли.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам болельщика «Вашингтона», Кузнецов — любимый хоккеист у попугая, Овечкин — на втором месте. Александр поговорил с Кэлли на русском, но птица в ответ ничего не сказала.

С попугаем позже сфотографировался еще один игрок «Кэпиталс» Ларс Эллер.

Алексей Иванов

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