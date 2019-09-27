Вратарь «Спартака» устроил первое «Гуда-шоу» в сезоне (видео)

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек порадовал болельщиков красно-белых не только во время игры с «Автомобилистом», но и после. Команда Олега Знарка победила 1:0, а чешский вратарь, вернувшийся после травмы, по традиции зажег после победы. Гудачек вместе с талисманом команды прокатился по льду арены на «банане».

«Я никогда не знал, что на матче есть «бананы» во время перерывов, но сейчас, когда не играл, смотрел на игры из ложи и увидел их. И у меня зародилась эта идея. Перед игрой написал талисману — предложил сделать шоу на «бананах», — сказал о своей идее Гудачек сайту «Спартака».



А вот так чешского вратаря встречали в раздевалке команды Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.