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18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Спартака» устроил первое «Гуда-шоу» в сезоне (видео)

Первый матч — и сразу на ноль.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек порадовал болельщиков красно-белых не только во время игры с «Автомобилистом», но и после.

Команда Олега Знарка победила 1:0, а чешский вратарь, вернувшийся после травмы, по традиции зажег после победы.

Гудачек вместе с талисманом команды прокатился по льду арены на «банане».

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«Я никогда не знал, что на матче есть «бананы» во время перерывов, но сейчас, когда не играл, смотрел на игры из ложи и увидел их. И у меня зародилась эта идея. Перед игрой написал талисману — предложил сделать шоу на «бананах», — сказал о своей идее Гудачек сайту «Спартака».

А вот так чешского вратаря встречали в раздевалке команды Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Иванов

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