«Авангард» отправит в Канаду борщ (видео)

«Авангард» рассказал о подарке для своего бывшего игрока Ильи Михеева. Экс-форвард «ястребов» теперь играет за «Торонто» и в одном из первых интервью в Канаде рассказал журналистам, что ему не хватает супов. «Мы волнуемся за Илью и вместе с Бобом готовы отправить в Торонто борща на всю команду!» — твитнул «Авангард».



«Привет, Мики, отличный дебют за “Торонто”! Мы очень гордимся тобой и тем, как ты играешь. В то же время до нас дошли новости, что там у тебя нет борща. Так что ем его тут за тебя. Мики, мы пошлем тебе несколько кастрюль борша. Возможно, ты угостишь своих одноклубников. Удачи тебе!» — сказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.



В «Торонто» у Михеева после его слов о супах в Канаде появилось прозвище Souperman.



Илья забил гол в первом же матче в НХЛ, всего у него 3 (1+2) очка в 4 играх за «Лифс».



Алексей Иванов