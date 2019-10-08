«Авангард» отправит в Канаду борщ (видео)
Омск переживает за Михеева.
Омск переживает за Михеева.
«Авангард» рассказал о подарке для своего бывшего игрока Ильи Михеева.
«Мы волнуемся за Илью и вместе с Бобом готовы отправить в Торонто борща на всю команду!» — твитнул «Авангард».
«Привет, Мики, отличный дебют за “Торонто”! Мы очень гордимся тобой и тем, как ты играешь. В то же время до нас дошли новости, что там у тебя нет борща. Так что ем его тут за тебя. Мики, мы пошлем тебе несколько кастрюль борша. Возможно, ты угостишь своих одноклубников. Удачи тебе!» — сказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.
В «Торонто» у Михеева после его слов о супах в Канаде появилось прозвище Souperman.
Илья забил гол в первом же матче в НХЛ, всего у него 3 (1+2) очка в 4 играх за «Лифс».
Алексей Иванов