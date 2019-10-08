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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Авангард» отправит в Канаду борщ (видео)

Омск переживает за Михеева.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» рассказал о подарке для своего бывшего игрока Ильи Михеева. Экс-форвард «ястребов» теперь играет за «Торонто» и в одном из первых интервью в Канаде рассказал журналистам, что ему не хватает супов.

«Мы волнуемся за Илью и вместе с Бобом готовы отправить в Торонто борща на всю команду!» — твитнул «Авангард».

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«Привет, Мики, отличный дебют за “Торонто”! Мы очень гордимся тобой и тем, как ты играешь. В то же время до нас дошли новости, что там у тебя нет борща. Так что ем его тут за тебя. Мики, мы пошлем тебе несколько кастрюль борша. Возможно, ты угостишь своих одноклубников. Удачи тебе!» — сказал главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

В «Торонто» у Михеева после его слов о супах в Канаде появилось прозвище Souperman.

Илья забил гол в первом же матче в НХЛ, всего у него 3 (1+2) очка в 4 играх за «Лифс».

Алексей Иванов

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