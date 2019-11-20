Тимати пришел на хоккейный матч в Челябинске (фото)
Поддержка, которая нужна «Трактору».
Поддержка, которая нужна «Трактору».
Известный рэпер Тимати побывал в Челябинске и стал гостем матча «Трактор» — «Йокерит». Перед началом встречи музыкант произвел символическое вбрасывание шайбы. Тимати также получил в подарок фирменный шарф челябинской команды.
«Спасибо “Трактору” за теплый прием и за возможность выйти на лед. Ребятам удачи, крутая команда! А критика должна мотивировать и заставлять нас делать лучше. Мы себя в делах лучше покажем», — написал Тимати в инстаграме.
«Трактор» уступил «Йокериту» 2:5, для Челябинска это поражение стало пятым подряд. Ранее фанаты «Трактора» сообщили, что будут бойкотировать домашние матчи команды в знак протеста. Болельщики недовольны результатами команды и руководством клуба.
Алексей Иванов