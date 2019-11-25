Ведущая клубного ТВ «Спартака» станцевала топлес (видео)
Ведущая клубного ТВ в хоккейном «Спартаке» Юлия Ушакова рассказала, как отдыхает в Таиланде.
Ведущая клубного ТВ в хоккейном «Спартаке» Юлия Ушакова рассказала, как отдыхает в Таиланде.
Девушка станцевала без купальника под песню «Дикая львица» и показала видео в своем инстаграме.
В Таиланде Юлия, являющаяся двукратной чемпионкой мира по фитнесу, проводит тренировки.
Похожее фото с ананасами в этом году также выкладывала пловчиха Юлия Ефимова.
Алексей Иванов