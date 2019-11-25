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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Ведущая клубного ТВ «Спартака» станцевала топлес (видео)

Ведущая клубного ТВ в хоккейном «Спартаке» Юлия Ушакова рассказала, как отдыхает в Таиланде.

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Девушка станцевала без купальника под песню «Дикая львица» и показала видео в своем инстаграме.

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В Таиланде Юлия, являющаяся двукратной чемпионкой мира по фитнесу, проводит тренировки.

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Похожее фото с ананасами в этом году также выкладывала пловчиха Юлия Ефимова.

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Алексей Иванов

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