Никитин переиграет Знарка в дерби: анонс матча ЦСКА — «Спартак»
Игра дня в КХЛ.
Игра дня в КХЛ.
ЦСКА уверенно идет к первому месту в Западной конференции и продолжает борьбу с «Ак Барсом» за общее лидерство в КХЛ. Иногда у армейцев бывают осечки, как недавно с «Локомотивом» (0:3), но выводы после них делаются сразу. На это поражение ЦСКА ответил победой в принципиальном матче против СКА (3:1). В состав как раз вернулись несколько важных игроков: Киселевич, Робинсон, Мамин, Лайпсик и Слепышев. Плюс в последнее время разыгрался Телегин (6 очков из 6 матчей), а еще один хоккеист из сдерживающего звена Андронов вообще проводит лучший сезон в карьере (12 голов в 42 матчах).
«Спартак» продолжает борьбу за попадание в
ЦСКА забивает больше всех на Западе, при этом система Никитина известна своим акцентом на оборону. Полевые игроки много помогают вратарям, и это очень кстати, потому что после отъезда Сорокина у армейцев нет сильного первого номера. Шарыченкова брали, чтобы давать отдых Юханссону, а он в итоге выглядит лучше шведа. Но благодаря активной игре в обороне ЦСКА пропускает чуть ли не меньше всех в КХЛ — 95 шайб в 46 матчах.
В этом сезоне команды сыграли уже три раза, и все матчи проходили в упорной борьбе. Дважды дело доходило до овертайма, там «Спартак» и одержал единственную победу над армейцами. Сегодня предпосылок для такой упорной игры нет. Команда Никитина в оптимальном составе, тогда как «Спартаку» нужна передышка в календаре. ЦСКА должен уверенно побеждать — БК Winline на победу армейцев с форой -1,5 предлагает коэффициент 1,99.
Андрей Санталов