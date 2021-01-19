Никитин переиграет Знарка в дерби: анонс матча ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА уверенно идет к первому месту в Западной конференции и продолжает борьбу с «Ак Барсом» за общее лидерство в КХЛ. Иногда у армейцев бывают осечки, как недавно с «Локомотивом» (0:3), но выводы после них делаются сразу. На это поражение ЦСКА ответил победой в принципиальном матче против СКА (3:1). В состав как раз вернулись несколько важных игроков: Киселевич, Робинсон, Мамин, Лайпсик и Слепышев. Плюс в последнее время разыгрался Телегин (6 очков из 6 матчей), а еще один хоккеист из сдерживающего звена Андронов вообще проводит лучший сезон в карьере (12 голов в 42 матчах).



«Спартак» продолжает борьбу за попадание в плей-офф, пока красно-белые опережают «Витязь» и идут на 8-м месте в конференции. Команда Знарка в новом году уже успела выдать серию из 3 побед, причем над сильными соперниками («Трактор», «Йокерит» и «Локомотив»). Но усталость взяла свое, и два последних домашних матча «Спартак» проиграл. Также не хватает из-за травм лучшего бомбардира команды Лехтери (пропустил уже больше месяца), форварда Зубова и защитников Кутейкина и Вишневского. Плюс красно-белые стали неожиданно пропускать шайбы в большинстве, это случилось в двух последних играх.