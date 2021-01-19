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10:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Никитин переиграет Знарка в дерби: анонс матча ЦСКА — «Спартак»

Игра дня в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА уверенно идет к первому месту в Западной конференции и продолжает борьбу с «Ак Барсом» за общее лидерство в КХЛ. Иногда у армейцев бывают осечки, как недавно с «Локомотивом» (0:3), но выводы после них делаются сразу. На это поражение ЦСКА ответил победой в принципиальном матче против СКА (3:1). В состав как раз вернулись несколько важных игроков: Киселевич, Робинсон, Мамин, Лайпсик и Слепышев. Плюс в последнее время разыгрался Телегин (6 очков из 6 матчей), а еще один хоккеист из сдерживающего звена Андронов вообще проводит лучший сезон в карьере (12 голов в 42 матчах).

«Спартак» продолжает борьбу за попадание в плей-офф, пока красно-белые опережают «Витязь» и идут на 8-м месте в конференции. Команда Знарка в новом году уже успела выдать серию из 3 побед, причем над сильными соперниками («Трактор», «Йокерит» и «Локомотив»). Но усталость взяла свое, и два последних домашних матча «Спартак» проиграл. Также не хватает из-за травм лучшего бомбардира команды Лехтери (пропустил уже больше месяца), форварда Зубова и защитников Кутейкина и Вишневского. Плюс красно-белые стали неожиданно пропускать шайбы в большинстве, это случилось в двух последних играх.

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ЦСКА забивает больше всех на Западе, при этом система Никитина известна своим акцентом на оборону. Полевые игроки много помогают вратарям, и это очень кстати, потому что после отъезда Сорокина у армейцев нет сильного первого номера. Шарыченкова брали, чтобы давать отдых Юханссону, а он в итоге выглядит лучше шведа. Но благодаря активной игре в обороне ЦСКА пропускает чуть ли не меньше всех в КХЛ — 95 шайб в 46 матчах.

В этом сезоне команды сыграли уже три раза, и все матчи проходили в упорной борьбе. Дважды дело доходило до овертайма, там «Спартак» и одержал единственную победу над армейцами. Сегодня предпосылок для такой упорной игры нет. Команда Никитина в оптимальном составе, тогда как «Спартаку» нужна передышка в календаре. ЦСКА должен уверенно побеждать — БК Winline на победу армейцев с форой -1,5 предлагает коэффициент 1,99.

Андрей Санталов

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