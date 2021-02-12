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14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики смогут выбрать лучший талисман КХЛ

Mastercard и КХЛ открывают специальную номинацию в премии «Талисмания КХЛ» и дарят болельщикам возможность проголосовать за лучший талисман хоккейных команд.

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Голосование пройдёт 12 и 13 февраля в официальной группе КХЛ в «ВКонтакте» и по его итогам талисману команд, набравшему наибольшее количество голосов, будет вручен приз зрительских симпатий и присвоено звание Бесценного Талисмана. Церемония награждения состоится на финальном шоу 21 февраля.

Премия «Талисмания КХЛ» на звание лучшего талисмана Лиги вручается в хоккейной истории впервые. Состязание за звание лучшего Талисмана КХЛ проходит в дистанционном формате с 1 февраля и завершится YouTube-шоу 21 февраля. На первом этапе талисманы хоккейных команд сражаются в танцевальной видеобитве, на втором — показывают мастерство на хоккейной площадке и присылают видеоролик с эффектным исполнением буллитов. В жюри премии вошли хореограф Егор Дружинин, хоккейный эксперт и комментатор Денис Казанский и певец и шоумен Тимур Родригез. Представленные талисманами ролики размещены в официальной группе КХЛ в «ВКонтакте», на сайте премии и на YouTube-канале КХЛ.

В финале конкурса, 21 февраля, талисманы встретятся вместе на одной площадке, где посоревнуются в конкурсах. Болельщики смогут посмотреть онлайн-трансляцию последнего состязания на сайте премии и в прямом эфире узнать выбор жюри, которое подведет итоги каждого из дистанционных этапов «Талисмании КХЛ» и всей премии. Лучший талисман КХЛ в сезоне 2020/2021 получит впервые такой титул и специальный шеврон на джерси.

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