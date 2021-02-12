Болельщики смогут выбрать лучший талисман КХЛ
Mastercard и КХЛ открывают специальную номинацию в премии «Талисмания КХЛ» и дарят болельщикам возможность проголосовать за лучший талисман хоккейных команд.
Mastercard и КХЛ открывают специальную номинацию в премии «Талисмания КХЛ» и дарят болельщикам возможность проголосовать за лучший талисман хоккейных команд.
Голосование пройдёт 12 и 13 февраля в официальной группе КХЛ в «ВКонтакте» и по его итогам талисману команд, набравшему наибольшее количество голосов, будет вручен приз зрительских симпатий и присвоено звание Бесценного Талисмана. Церемония награждения состоится на финальном шоу 21 февраля.
Премия «Талисмания КХЛ» на звание лучшего талисмана Лиги вручается в хоккейной истории впервые. Состязание за звание лучшего Талисмана КХЛ проходит в дистанционном формате с 1 февраля и завершится
В финале конкурса, 21 февраля, талисманы встретятся вместе на одной площадке, где посоревнуются в конкурсах. Болельщики смогут посмотреть