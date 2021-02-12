Болельщики смогут выбрать лучший талисман КХЛ

Голосование пройдёт 12 и 13 февраля в официальной группе КХЛ в «ВКонтакте» и по его итогам талисману команд, набравшему наибольшее количество голосов, будет вручен приз зрительских симпатий и присвоено звание Бесценного Талисмана. Церемония награждения состоится на финальном шоу 21 февраля.

Премия «Талисмания КХЛ» на звание лучшего талисмана Лиги вручается в хоккейной истории впервые. Состязание за звание лучшего Талисмана КХЛ проходит в дистанционном формате с 1 февраля и завершится YouTube-шоу 21 февраля. На первом этапе талисманы хоккейных команд сражаются в танцевальной видеобитве, на втором — показывают мастерство на хоккейной площадке и присылают видеоролик с эффектным исполнением буллитов. В жюри премии вошли хореограф Егор Дружинин, хоккейный эксперт и комментатор Денис Казанский и певец и шоумен Тимур Родригез. Представленные талисманами ролики размещены в официальной группе КХЛ в «ВКонтакте», на сайте премии и на YouTube-канале КХЛ.