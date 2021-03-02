ЦСКА и «Ак Барс» встретятся в финале: прогноз на плей-офф КХЛ
Разбираем шансы команд.
Разбираем шансы команд.
В КХЛ сегодня стартует
ЦСКА снова выиграл регулярный чемпионат — в 6-й раз за последние 7 лет! Были сомнения, что армейцы продолжат так же доминировать в лиге, ведь у них многие лидеры уехали в НХЛ, да и вспышка ковида в августе помешала нормально вкатиться в сезон. На деле же выяснилось, что система Никитина продолжает давать результат даже с другими исполнителями. Хороша тройка Мамин — Шалунов — Окулов, другие звенья тоже достаточно ровные. У ЦСКА лучшая оборона в КХЛ, вратарская бригада не самая сильная, но и с ней армейцы пропустили меньше всех. Интересно, что лучшая команда регулярки реже всех играла в большинстве и не очень хорошо его реализовывала (20%, 10-е место в КХЛ). Зато у москвичей убойная точность бросков, каждый 10-й — это гол. Что касается игры в меньшинстве, статистика достойная (5-е место в лиге). В первом раунде ЦСКА встретится со «Спартаком», матчи будут упорными, но серия не должна затянуться.
«Ак Барс» долго лидировал в чемпионате, но плохо завершил регулярку, проиграл 5 из 7 матчей и финишировал вторым. Казанцы слишком много удаляются (второе место в КХЛ), особенно подводят удаления в конце матчей. Правда, у «Ак Барса» хорошие спецбригады меньшинства и хорошая вратарская линия Рейдеборн — Билялов. Новые легионеры Да Коста и Доус стали лидерами команды, есть и опытные ветераны (Зарипов, Азеведо). С таким составом Казань по праву претендует на чемпионство, вопрос только в том, как с психологическим давлением будет справляться сам Квартальнов. Если тренер не передаст свою нервозность игрокам, «Ак Барс» должен как минимум выходить в финал. В первом раунде казанцы сыграют с «Торпедо».
БК Winline дает на победу ЦСКА в Кубке Гагарина коэффициент 3,55, на победу «Ак Барса» — 4,15.
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Андрей Санталов