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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА и «Ак Барс» встретятся в финале: прогноз на плей-офф КХЛ

Разбираем шансы команд.

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Источник: РИА "Новости"

В КХЛ сегодня стартует плей-офф — как и год назад, главными фаворитами считаются победители конференций: ЦСКА и «Ак Барс». Прошлой весной из-за пандемии коронавируса сезон был досрочно прекращен, теперь же клубы КХЛ наконец определят, кто из них самый сильный.

ЦСКА снова выиграл регулярный чемпионат — в 6-й раз за последние 7 лет! Были сомнения, что армейцы продолжат так же доминировать в лиге, ведь у них многие лидеры уехали в НХЛ, да и вспышка ковида в августе помешала нормально вкатиться в сезон. На деле же выяснилось, что система Никитина продолжает давать результат даже с другими исполнителями. Хороша тройка Мамин — Шалунов — Окулов, другие звенья тоже достаточно ровные. У ЦСКА лучшая оборона в КХЛ, вратарская бригада не самая сильная, но и с ней армейцы пропустили меньше всех. Интересно, что лучшая команда регулярки реже всех играла в большинстве и не очень хорошо его реализовывала (20%, 10-е место в КХЛ). Зато у москвичей убойная точность бросков, каждый 10-й — это гол. Что касается игры в меньшинстве, статистика достойная (5-е место в лиге). В первом раунде ЦСКА встретится со «Спартаком», матчи будут упорными, но серия не должна затянуться.

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«Ак Барс» долго лидировал в чемпионате, но плохо завершил регулярку, проиграл 5 из 7 матчей и финишировал вторым. Казанцы слишком много удаляются (второе место в КХЛ), особенно подводят удаления в конце матчей. Правда, у «Ак Барса» хорошие спецбригады меньшинства и хорошая вратарская линия Рейдеборн — Билялов. Новые легионеры Да Коста и Доус стали лидерами команды, есть и опытные ветераны (Зарипов, Азеведо). С таким составом Казань по праву претендует на чемпионство, вопрос только в том, как с психологическим давлением будет справляться сам Квартальнов. Если тренер не передаст свою нервозность игрокам, «Ак Барс» должен как минимум выходить в финал. В первом раунде казанцы сыграют с «Торпедо».

БК Winline дает на победу ЦСКА в Кубке Гагарина коэффициент 3,55, на победу «Ак Барса» — 4,15.

Кто может стать сенсацией плей-офф?

Немного странно выглядит появление в этой рубрике СКА, но такова реальность. К команде из Санкт-Петербурга много вопросов. Коронавирус испортил команде Брагина начало сезона, с тех пор удалось прибавить, в конце чемпионата питерцы выиграли 10 матчей из 13. Но есть неопределенность с вратарями, Самонов без особого опыта игры в плей-офф, его может подменить швед Хелльберг. Также у СКА 7 легионеров, кому-то придется пропускать матчи. Да и вообще питерцы задействовали больше 50 игроков в этом сезоне, сыгранности хоккеистам может не хватить. Впрочем, как минимум за серию с минским «Динамо» Брагину можно не переживать, а там команда может разыграться.

«Авангард» сделал сильный ход, подписав в декабре Ковальчука. Илья пропустил несколько игр из-за травмы, но статистика у него хорошая (17 очков в 16 встречах). «Ястребы» неровно шли по сезону, ближе к плей-офф они побеждали и в тяжелых матчах, благодаря этому сохранили за собой первую строчку в дивизионе. Главная проблема «Авангарда» — травмы ведущих нападающих Буше, Секача и Якупова. Зато у омичей лучшие спецбригады в КХЛ, в порядке и вратарь Бобков. Даже не в оптимальном составе «Авангард» смотрится фаворитом в серии первого раунда с «Автомобилистом».

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Московское «Динамо» — самая результативная команда КХЛ, именно здесь играют лучший бомбардир лиги Шипачев и лучший снайпер Яшкин. Из-за этой связки бело-голубых называют командой одной тройки, и с этим утверждением сложно поспорить, остальные звенья не так продуктивны в атаке. Еще интересно, что основным вратарем «Динамо» является 40-летний Еременко. У опытного голкипера отличная статистика в регулярке, но хватит ли его на весь плей-офф, большой вопрос. В первом раунде динамовцы должны без проблем проходить «Северсталь», а дальше у них точно будут шансы в серии против СКА.

«Салават Юлаев» — еще одна интересная команда из Восточной конференции. Как и «Динамо», уфимцы зависят от первой тройки Гранлунд — Хартикайнен — Маннинен. Легионеры здесь на первых ролях, в защите игру ведет датчанин Ларсен, есть основной вратарь с хорошим опытом игры в плей-офф — Метсола. С главным тренером клуб уже продлил контракт, так что лишнего давления на Лямсю не будет. «Салавату Юлаеву» придется помучиться в серии с оборонительным «Трактором», а во втором раунде нас, скорее всего, ждет классика КХЛ: противостояние Уфы и Казани.

На победу СКА в Кубке Гагарина можно поставить с коэффициентом 6,25, на победу «Авангарда» — 9,25, на московское «Динамо» принимают ставки с коэффициентом 10, а на успех «Салавата Юлаева» — 13.

Андрей Санталов

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