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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

На Красной площади пройдет матч в поддержку подопечных благотворительного фонда «Линия жизни»

Все средства, собранные от продажи билетов на организованный Mastercard и КХЛ матч, а также от лотереи, которую проведут среди гостей, будут направлены на помощь детям и закупку высокотехнологичного оборудования для российских больниц.

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Неделя 14, 2.12.2021, 19:30

ЦСКА1Локомотив0ОТ

На домашней арене ЦСКА состоялась заключительная в этом году встреча медиаклуба традиции «Бесценная Лига». Селебрити и журналисты посмотрели матч ЦСКА с «Локомотивом» и в перерывах вместе с почетными гостями поговорили о новогодних обычаях у хоккеистов и благотворительных инициативах клубов. Ведущим вечера стал комментатор Первого канала Денис Казанский.

Сюрпризом для гостей медиаклуба стала новость о планирующемся матче на Красной площади, организованном Mastercard и КХЛ. В этом году он состоится в поддержку подопечных благотворительного фонда «Линия жизни». 24 декабря на лед выйдет смешанная команда, состоящая из спортсменок Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и ветеранов КХЛ. Ее соперником станет мужская сборная, в которую войдут легендарные спортсмены, звезды шоу-бизнеса, журналисты и комментаторы. Поддержать игроков на ГУМ-каток придут их друзья и близкие, селебрити и блогеры.

Благотворительный фонд «Линия жизни» проведет закрытую продажу билетов на матч среди своих попечителей. Также на самом мероприятии приглашенные гости смогут участвовать в лотерее. На YouTube-канале ЖХЛ будет организована трансляция матча, во время которой у зрителей появится возможность сделать пожертвования. Все вырученные средства будут направлены в пользу подопечных фонда — тяжелобольных детей.

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