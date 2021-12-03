На Красной площади пройдет матч в поддержку подопечных благотворительного фонда «Линия жизни»

Хоккей КХЛ 2021-2022 Неделя 14, 2.12.2021, 19:30 ЦСКА 1 Локомотив 0 ОТ

На домашней арене ЦСКА состоялась заключительная в этом году встреча медиаклуба традиции «Бесценная Лига». Селебрити и журналисты посмотрели матч ЦСКА с «Локомотивом» и в перерывах вместе с почетными гостями поговорили о новогодних обычаях у хоккеистов и благотворительных инициативах клубов. Ведущим вечера стал комментатор Первого канала Денис Казанский.

Сюрпризом для гостей медиаклуба стала новость о планирующемся матче на Красной площади, организованном Mastercard и КХЛ. В этом году он состоится в поддержку подопечных благотворительного фонда «Линия жизни». 24 декабря на лед выйдет смешанная команда, состоящая из спортсменок Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и ветеранов КХЛ. Ее соперником станет мужская сборная, в которую войдут легендарные спортсмены, звезды шоу-бизнеса, журналисты и комментаторы. Поддержать игроков на ГУМ-каток придут их друзья и близкие, селебрити и блогеры.