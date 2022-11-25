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25 ноября, источник: Sportmail.ru

«Трактор» и Winline представили красочное световое шоу (фото)

Это надо видеть.

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Хоккейный клуб «Трактор» и букмекерская компания Winline представили болельщикам новое световое шоу. На матче с «Автомобилистом» зрители в Челябинске увидели красочное представление благодаря проекционной программе на льду, световым браслетам и лазерным бликам.

Увидеть световое шоу от Winline можно уже на ближайшем матче «Трактора» со «Спартаком» 27 ноября. Каждый болельщик может стать его участником. Для этого на руку надо надеть браслет, который закреплен на кресле, дальше нужно просто следить за подсказками на кубе.

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