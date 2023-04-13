Американский хоккеист назвал русских «законченными алкоголиками»

«Там нет баров, потому что русские — законченные алкоголики. Они не умеют пить немного, за компанию, а напиваются до чертиков. И выходные там редко дают, потому что иначе все будут уходить в запои на несколько дней. В клубе никто не будет знать, где их игроки», — рассказал Вишневски в выпуске подкаста на Youtube.