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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский хоккеист назвал русских «законченными алкоголиками»

Хоккеист рассказал, что думает о русских.

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Хоккеист из Америки Джеймс Вишневски, который выступал за клуб КХЛ «Адмирал», назвал русских «законченными алкоголиками».

«Там нет баров, потому что русские — законченные алкоголики. Они не умеют пить немного, за компанию, а напиваются до чертиков. И выходные там редко дают, потому что иначе все будут уходить в запои на несколько дней. В клубе никто не будет знать, где их игроки», — рассказал Вишневски в выпуске подкаста на Youtube.

Защитник провел всего 16 игр за клуб из Владивостока.

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