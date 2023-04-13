Президент КХЛ назвал два клуба, у которых есть долги
КХЛ: таблица и календарь
Морозов о наличии долгов у «Салавата Юлаева» и «Барыса».
Морозов о наличии долгов у «Салавата Юлаева» и «Барыса».
По итогам совета директоров лиги КХЛ президент Алексей Морозов пообщался с журналистами. Он рассказал, что у некоторых клубов есть проблемы с выплатами хоккеистам.
«У двух клубов КХЛ есть проблемы с задолженностями. Но в этом году стало в два раза меньше задержек по зарплатам. У “Салавата Юлаева” и “Барыса” — месячная задержка по зарплатам. Но мы имеем письма с гарантией о том, что задолженность техническая и проблемы будут решены в ближайшее время — до 30 апреля», — приводят слова Морозова РИА Новости.
В сезоне 2021−2022 пол заработных плат хоккеистов был установлен в размере 315 миллионов рублей. В сезоне 2022−2023 его увеличат до 405 миллионов рублей.