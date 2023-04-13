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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент КХЛ назвал два клуба, у которых есть долги

Морозов о наличии долгов у «Салавата Юлаева» и «Барыса».

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По итогам совета директоров лиги КХЛ президент Алексей Морозов пообщался с журналистами. Он рассказал, что у некоторых клубов есть проблемы с выплатами хоккеистам.

«У двух клубов КХЛ есть проблемы с задолженностями. Но в этом году стало в два раза меньше задержек по зарплатам. У “Салавата Юлаева” и “Барыса” — месячная задержка по зарплатам. Но мы имеем письма с гарантией о том, что задолженность техническая и проблемы будут решены в ближайшее время — до 30 апреля», — приводят слова Морозова РИА Новости.

В сезоне 2021−2022 пол заработных плат хоккеистов был установлен в размере 315 миллионов рублей. В сезоне 2022−2023 его увеличат до 405 миллионов рублей.

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