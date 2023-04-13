Президент КХЛ назвал два клуба, у которых есть долги

«У двух клубов КХЛ есть проблемы с задолженностями. Но в этом году стало в два раза меньше задержек по зарплатам. У “Салавата Юлаева” и “Барыса” — месячная задержка по зарплатам. Но мы имеем письма с гарантией о том, что задолженность техническая и проблемы будут решены в ближайшее время — до 30 апреля», — приводят слова Морозова РИА Новости.