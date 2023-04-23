ЦСКА — «Ак Барс»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

ЦСКА считался небольшим фаворитом перед финалом, и пока эти прогнозы верны. Армейцы уступили в первой игре в Казани, зато потом ответили сухой победой, а уже в Москве вышли вперед в серии. Интересно, что ЦСКА мало бросает по воротам соперника, но при этом все равно побеждает. Так, в третьем матче преимущество по броскам у казанцев было внушительное — 34:15, но эффективнее действовали москвичи. Команда Федорова комфортно себя чувствует, когда нужно удерживать победный счет и играть вторым номером. Соперник же часто бросает из невыгодных позиций, и это не несет большой опасности для Рейдеборна.

«Ак Барс» превосходит соперника и в силовых приемах, и на вбрасываниях, но уступает в таком важном компоненте, как реализация большинства. В трех матчах у казанцев всего один гол при розыгрыше лишнего (у ЦСКА три). В дуэли вратарей пока перевес тоже у москвичей. Рейдеборн отбил все 29 бросков во втором матче и 32 из 34 — в третьем. Билялов же подвел «Ак Барс» в третьей встрече: ошибся в эпизоде с первым голом Григоренко, не выручил во втором. Билялетдинов даже заменил вратаря на Мифтахова перед третьим периодом. Также в Казани большего ждут от звена Шипачева, пока оно «молчит» в финале.

На что ставить

Сегодня ЦСКА может сделать счет в серии 3−1. Да, у армейцев выбыли два важных хоккеиста Мамин и Светлаков, но пока они справляются и без них. Очень энергичен молодой Полтапов, он как раз и заменил Мамина во второй тройке нападения. У красно-синих вообще достаточно ровный состав, хороши все 4 звена, в этом их преимущество над «Ак Барсом». Как только ЦСКА перестал ошибаться у своей зоны, у казанцев стало мало что получаться. Возможно, серия не будет длиться долго, как это виделось поначалу. В случае успеха для армейцев сегодня, уже пятый матч в Казани может стать решающим.

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Андрей Санталов

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