ЦСКА — «Ак Барс»: прогнозы и ставки
Армейцы станут еще ближе к Кубку Гагарина.
Армейцы станут еще ближе к Кубку Гагарина.
ЦСКА считался небольшим фаворитом перед финалом, и пока эти прогнозы верны. Армейцы уступили в первой игре в Казани, зато потом ответили сухой победой, а уже в Москве вышли вперед в серии. Интересно, что ЦСКА мало бросает по воротам соперника, но при этом все равно побеждает. Так, в третьем матче преимущество по броскам у казанцев было внушительное — 34:15, но эффективнее действовали москвичи. Команда Федорова комфортно себя чувствует, когда нужно удерживать победный счет и играть вторым номером. Соперник же часто бросает из невыгодных позиций, и это не несет большой опасности для Рейдеборна.
«Ак Барс» превосходит соперника и в силовых приемах, и на вбрасываниях, но уступает в таком важном компоненте, как реализация большинства. В трех матчах у казанцев всего один гол при розыгрыше лишнего (у ЦСКА три). В дуэли вратарей пока перевес тоже у москвичей. Рейдеборн отбил все 29 бросков во втором матче и 32 из 34 — в третьем. Билялов же подвел «Ак Барс» в третьей встрече: ошибся в эпизоде с первым голом Григоренко, не выручил во втором. Билялетдинов даже заменил вратаря на Мифтахова перед третьим периодом. Также в Казани большего ждут от звена Шипачева, пока оно «молчит» в финале.
Сегодня ЦСКА может сделать счет в серии 3−1. Да, у армейцев выбыли два важных хоккеиста Мамин и Светлаков, но пока они справляются и без них. Очень энергичен молодой Полтапов, он как раз и заменил Мамина во второй тройке нападения. У красно-синих вообще достаточно ровный состав, хороши все 4 звена, в этом их преимущество над «Ак Барсом». Как только ЦСКА перестал ошибаться у своей зоны, у казанцев стало мало что получаться. Возможно, серия не будет длиться долго, как это виделось поначалу. В случае успеха для армейцев сегодня, уже пятый матч в Казани может стать решающим.
На победу ЦСКА в основное время на сайте и в приложении БК Olimpbet можно поставить за 2,10. В то, что казанцы сравняют счет в серии, верят мало, коэффициент на их победу — 3,45. Результативной игры почти никто не ждет, ведь в первых трех матчах больше 5 голов не забивали. Однако на тотал меньше 5 особого смысла ставить нет (коэффициент — 1,37), а вот тотал меньше 4,5 за 1,60 не выглядит надежным вариантом, по пять шайб мы видели в первой и третьей игре финала КХЛ. Но те, кто любят коэффициенты повыше, могут скомбинировать два события. На победу ЦСКА и тотал меньше 5,5 БК Olimpbet предлагает коэффициент 2,40.
Андрей Санталов
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