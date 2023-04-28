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16:32 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ может пополниться новым клубом

Красноярский «Сокол» может начать выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) со следующего сезона. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

КХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Узнал о сенсационной новости, которая, к счастью, не связана с “Авангардом”. По моей информации, “Сокол” может войти в КХЛ уже со следующего сезона. В самое ближайшее время красноярский клуб должен отправить свою заявку на рассмотрение в лигу», — написал журналист.

Красноярский клуб с сезона 2011/12 выступает в Высшей хоккеной лиге (ВХЛ) — второй по силе хоккейной лиге страны. В минувшем сезоне «Сокол» добился наивысшего результата в ВХЛ в своей истории, добравшись до финала Кубка Петрова. В финальной серии красноярские хоккеисты уступили воскресенскому «Химику» (0−4).

Президентом «Сокола» является известный в прошлом хоккеист, бывший игрок сборной России и ряда клубов НХЛ Александр Семин. Он является уроженцем Красноярска и воспитанником школы «Сокола».

Ранее КХЛ объявила, что в следующем сезоне состав лиги увеличится до 23 команд. После пятилетнего перерыва в состав участников лиги вернется тольяттинская «Лада».

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