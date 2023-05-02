Канадский хоккеист Пакетт перешел в «Динамо»

«Он не нуждается в представлении. Практически всю карьеру провел в Национальной хоккейной лиге, выиграв в 2020 году Кубок Стэнли в составе “Тампы-Бэй Лайтнинг”. Кубковый боец, который всегда работает на команду и на достижение ее целей. В прошлом сезоне в составе минского “Динамо” показал неплохую игру. Можно сказать, адаптация в КХЛ прошла хорошо. Желаем успехов уже в московском “Динамо”! Добро пожаловать!» — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.