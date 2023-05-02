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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадский хоккеист Пакетт перешел в «Динамо»

Канадец Седрик Пакетт перешел из минского «Динамо» в московское. Контракт с нападающим рассчитан на два года, сообщили в пресс-службе команды.

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Источник: AP 2022

«Он не нуждается в представлении. Практически всю карьеру провел в Национальной хоккейной лиге, выиграв в 2020 году Кубок Стэнли в составе “Тампы-Бэй Лайтнинг”. Кубковый боец, который всегда работает на команду и на достижение ее целей. В прошлом сезоне в составе минского “Динамо” показал неплохую игру. Можно сказать, адаптация в КХЛ прошла хорошо. Желаем успехов уже в московском “Динамо”! Добро пожаловать!» — сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Пакетту 29 лет, он был выбран «Тампой» на драфте НХЛ в 2012 году под общим 101-м номером.

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