Мошенник обманувший хоккеиста «Ак Барса» на 5 миллионов рублей получил срок

Источник: https://www.ak-bars.ru/

Суд в Казани огласил приговор 28-летнему Максиму Сидорову, которого обвиняли в мошенничестве на 4,8 млн рублей. По версии следствия, деньги он получил обманным путем от хоккеиста команды «Ак Барс» Артура Бровкина.

Бровкин рассказывал на допросе, что его знакомый Сидоров стал выбивать из него деньги за то, что якобы проиграл на ставках из-за «прогноза» игрока.

Подсудимый был признан виновным по ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), так как не довел дело до конца — его задержали при передаче 500 тысяч рублей.