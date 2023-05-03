Текущие события
Хоккей. НХЛ
4.05
Каролина
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
4.05
Вегас
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Сиэтл
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Флорида
24
Хоккей. НХЛ
5.05
Торонто
Флорида
Хоккей. НХЛ
5.05
Даллас
Сиэтл
Все события
17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

КХЛ назвала номинантов на приз «Лучшему вратарю»

КХЛ представила тройку претендентов на приз «Лучшему вратарю» сезона 2022/2023. В нее вошли Максим Дорожко «Витязь», Даниил Исаев «Локомотив», Никита Серебряков «Адмирал», сообщает пресс-служба КХЛ.

Витязь
Локомотив
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сезон 2022/2023 стал дебютным в карьере 24-летнего вратаря Максима Дорожко. Он был одним из ключевых игроков «Витязя», в декабре принял участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 2022, а затем с командой вышел в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата он стал вторым вратарем по проценту отраженных бросков.

В прошедшем чемпионате Даниил Исаев стал основным вратарем «Локомотива». Как и Дорожко, в декабре он принял участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 2022. По итогам регулярного чемпионата Исаев стал четвертым по проценту отраженных бросков и первым по коэффициенту надежности.

Никита Серебряков — самый опытный из этой тройки претендентов на звание лучшего вратаря сезона. Он завершил регулярный чемпионат с первым показателем отраженных бросков и со вторым коэффициентом надежности. Вместе с командой он впервые за шесть лет вышел в плей-офф, и помог «Адмиралу» пробиться во второй раунд.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 КХЛ назвала номинантов на приз «Лучшему вратарю»
Украинец, за которого заплатили 100 млн евро, не может забить в...
Фоторепортажи
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь