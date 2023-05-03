КХЛ назвала номинантов на приз «Лучшему вратарю»

Сезон 2022/2023 стал дебютным в карьере 24-летнего вратаря Максима Дорожко. Он был одним из ключевых игроков «Витязя», в декабре принял участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 2022, а затем с командой вышел в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата он стал вторым вратарем по проценту отраженных бросков.

В прошедшем чемпионате Даниил Исаев стал основным вратарем «Локомотива». Как и Дорожко, в декабре он принял участие в Фонбет Матче Звезд КХЛ 2022. По итогам регулярного чемпионата Исаев стал четвертым по проценту отраженных бросков и первым по коэффициенту надежности.