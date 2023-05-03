Мартемьянов утвержден на пост главного тренера хоккейного клуба «Амур»
Мартемьянова утвердил губернатор.
Мартемьянова утвердил губернатор.
Андрей Мартемьянов утвержден на пост главного тренера хоккейного клуба «Амур» из города Хабаровск, сообщает губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
«Утвердил на пост главного тренера ХК “Амур” Андрея Мартемьянова — успешного спортсмена и наставника, который обладает богатым опытом выведения своих подопечных в серию игр плей-офф. Отмечу, что Андрей Алексеевич уже работал в нашем клубе с 2016 по 2018 годы. Опыт — самый положительный. Новый главный тренер приступает к своим обязанностям с этого дня. Первоочередная задача — комплектование команды. А далее — упорная работа над достижением очень амбициозной цели, которая прописана в единой стратегии развития до 2026 года. Это завоевание Кубка Гагарина!» — написал Дегтярев.
«Амур» завершил регулярный сезон на 10-м месте в Восточной конференции и не попал в плей-офф.