Мартемьянов утвержден на пост главного тренера хоккейного клуба «Амур»

«Утвердил на пост главного тренера ХК “Амур” Андрея Мартемьянова — успешного спортсмена и наставника, который обладает богатым опытом выведения своих подопечных в серию игр плей-офф. Отмечу, что Андрей Алексеевич уже работал в нашем клубе с 2016 по 2018 годы. Опыт — самый положительный. Новый главный тренер приступает к своим обязанностям с этого дня. Первоочередная задача — комплектование команды. А далее — упорная работа над достижением очень амбициозной цели, которая прописана в единой стратегии развития до 2026 года. Это завоевание Кубка Гагарина!» — написал Дегтярев.